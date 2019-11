Stadt Seoul darf eigentständig Hilfsprojekte für Nordkorea durchführen

Photo : YONHAP News

Die Stadtregierung von Seoul hat als erste Gebietskörperschaft in Südkorea das Recht erhalten, eigenständig humanitäre Hilfsprojekte für Nordkorea durchzuführen.Das Vereinigungsministerium habe am Montag den entsprechenden Antrag der Stadt Seoul gebilligt, teilte ein Ministeriumsbeamter am Dienstag mit.Der Schritt erfolgte, nachdem das Vereinigungsministerium die Vorschriften über humanitäre Hilfsprojekte für Nordkorea am 22. Oktober so geändert hatte, dass nun auch lokale Regierungen als Anbieter der Hilfe für Nordkorea agieren können.Das Ministerium habe beurteilt, dass die Stadt Seoul die Anforderungen für die Bestimmung als ein solcher Anbieter erfüllt habe, darunter die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen zum Norden und die Gewährleistung der Transparenz bei der Verteilung humanitärer Hilfsgüter. Man erwarte, dass die Regierung und lokale Verwaltungen auf der Grundlage der Dezentralisierung und Konsultationen die humanitäre Kooperation zusammen vorantreiben könnten, sagte der Beamte.