Politik Große Nachfrage nach koreanischen Kosmetika am chinesischen Tag der Singles

Die Umsätze mit koreanischen Kosmetika sind am chinesischen Tag der Singles am Montag gestiegen.



Südkorea lag bei den Umsätzen an dritter Stelle hinter den USA und Japan. Experten gehen daher davon aus, dass der Boykott südkoreanischer Produkte aufgehoben worden sein könnte. Ein solcher war 2016 als Reaktion auf die Stationierung von Raketen des Abwehrsystems THAAD in Südkorea beschlossen worden.



Nach Angaben des chinesischen Handelsriesen Alibaba hätten 299 chinesische und ausländische Marken innerhalb von 24 Stunden Umsätze in Höhe von mehr als 100 Millionen Yuan oder 16,6 Milliarden Won (etwa 14 Millionen Dollar) erzielt.



Südkoreanische Unternehmen, die von der Verkaufsaktion besonders stark profitierten waren unter anderem Samsung Electronics und der Kosmetikhersteller Amorepacific. Dessen Umsätze hatten am diesjährigen Singles-Tag um 62 Prozent zugelegt.



Fünf weitere Kosmetikmarken unter dem Dach von LG Household & Health Care erzielten ein Umsatzplus von 187 Prozent.