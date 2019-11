Finanzminister erwartet deutlichen Erholungstrend am Arbeitsmarkt

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Finanzministers zeichnet sich ein deutlicher Erholungstrend am Arbeitsmarkt ab.Das zeige der Beschäftigungstrend im Oktober, sagte Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch bei einer Wirtschaftssitzung. Er bezog sich auf Daten zur Beschäftigungsentwicklung, die das Statistikamt an dem Tag veröffentlicht hatte.Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Oktober um 419.000 verglichen mit dem Vorjahr.In Bezug auf Strategien für den Wandel der Bevölkerungsstruktur teilte Hong mit, das Eintrittsalter für sogenannte umgekehrte Hypotheken von derzeit 60 auf 55 Jahre zu senken, um die Funktion der Einkommenssicherung im Alter zu verstärken. Die Preisobergrenze werde von 900 Millionen Won (770.000 Dollar) gemäß dem Marktpreis auf 900 Millionen Won gemäß dem öffentlich angegebenen Preis korrigiert.Mit einer umgekehrten Hypothek kann ein Paar im Alter mit seiner Wohnung als Sicherheit von einer Bank monatliche Raten ausbezahlt bekommen. Die öffentliche Bürgschaftsgesellschaft Korea Housing Finance Corporation sichert das Geschäft ab.