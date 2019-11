US-Generalstabschef besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, Mark Milley, wird am heutigen Mittwoch in Südkorea erwartet.Milley wird im Rahmen seines Antrittsbesuchs am Mittwochabend an einem Bankett teilnehmen, das von seinem südkoreanischen Amtskollegen Park Han-ki veranstaltet wird.Am Donnerstag wird Milley dem 44. Treffen des südkoreanisch-US-amerikanischen Militärkomitees (MCM) beiwohnen. Dabei wird die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel seit dem Abschluss der innerkoreanischen militärischen Übereinkunft im September letzten Jahres bewertet und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft überprüft.Auch wird über die Ergebnisse einer Überprüfung der anfänglichen Einsatzfähigkeit für die Befehlsgewalt in Kriegszeiten berichtet, die im Rahmen einer bilateralen Militärübung im August durchgeführt wurde. Dabei wurde beurteilt, dass die südkoreanischen Streitkräfte die grundlegenden Fähigkeiten hätten, um die Befehlsgewalt in Kriegszeiten auszuüben.Darüber werden die Generalstabschefs Südkoreas und der USA bei der bilateralen jährlichen Sicherheitskonsultation (SCM) am Freitag berichten, an der die Verteidigungsminister beider Länder teilnehmen werden.Milley besuchte vor seiner Südkorea-Reise Japan. Dabei tauschte er sich mit Premierminister Shinzo Abe über das südkoreanisch-japanische Abkommen über den Austausch von Militärinformationen aus, dessen Beendigung Seoul beschlossen hatte.