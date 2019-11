Geldwesen zählt erstmals zu drei wichtigsten Bereichen des Konsumlebens

Photo : Getty Images Bank

Das Geldwesen zählt in Südkorea erstmals zu den drei wichtigsten Bereichen des Konsumlebens.Das ergab eine Untersuchung zu Indikatoren für das Konsumleben, die die Koreanische Verbraucherbehörde alle zwei Jahre durchführt. Sie veröffentlichte am heutigen Mittwoch die Ergebnisse.Demnach rangiert das Geldwesen in der Rangliste der wichtigsten Konsumbereiche für die südkoreanischen Verbraucher auf Platz drei hinter Nahrung und Wohnung. Das Bank- und Versicherungswesen gewann zwar bisher immer mehr an Bedeutung in der Liste von elf Bereichen des Konsumlebens. Es ist jedoch das erste Mal seit der Änderung des Indikatorensystems der Untersuchung im Jahr 2013, dass dieser Bereich die Kleidung von Platz drei verdrängte.Die Zufriedenheit mit dem gesamten Konsumleben sank auf 69,9 Punkte von 76,6 bei der Untersuchung vor zwei Jahren.