Zuwachs der Erwerbstätigenzahl übersteigt 400.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Beim Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen ist im Oktober die 400.000er-Marke überstiegen worden.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Oktober 27,5 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 419.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit August den dritten Monat in Folge die 300.000er-Marke übertroffen.Die Beschäftigungsquote legte um 0,5 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,7 Prozent zu. Das entspricht dem höchsten Stand in einem Oktober seit 23 Jahren.Die Arbeitslosenquote sank um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent.Beim Zuwachs der Zahl der Berufstätigen war die Branche Gesundheit und soziale Dienstleistungen führend. In diesem Sektor wurden viele Arbeitsplätze mit staatlichen Geldern geschaffen, sodass 151.000 Menschen hier Arbeit fanden.