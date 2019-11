Börse in Seoul verliert rund ein Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch rund ein Prozent verloren.Grund ist die erneute Sorge, ob ein Handelsabkommen zwischen den USA und China zustande kommt. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag keine Details zu den Verhandlungen nennen wollen. Die Anleger hatten darauf enttäuscht reagiert.Der Hauptindex Kospi verlor 0,86 Prozent auf 2.122,45 Zähler.Ein Grund für den gestrigen Anstieg des Kospi seien Erwartungen an Bemerkungen Trumps über eine Handelseinigung gewesen. Dass er keine Details nennen konnte, habe den Markt offenbar belastet, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.