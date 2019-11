548.000 Südkoreaner legen Reifeprüfung ab

Photo : YONHAP News

In Südkorea legen heute 548.000 Personen die Reifeprüfung ab.Die Prüfung für die Feststellung der Hochschulreife findet an 1.185 Orten landesweit statt.Der Test begann um 8.40 Uhr mit der Prüfung in Koreanisch. Anschließend müssen Aufgaben in den Fächern Mathematik, Englisch, koreanische Geschichte und Naturwissenschaft gelöst werden. Zum Abschluss stehen bis 17.40 Uhr Prüfungen in einer zweiten Fremdsprache auf dem Plan.Die Ergebnisse sollen am 4. Dezember bekannt gegeben werden.Um den Prüflingen eine reibungslose Anfahrt zum Prüfungsort zu ermöglichen wurde der Arbeitsbeginn im öffentlichen Dienst und vielen Unternehmen um eine Stunde verschoben. Auch an der Börse wurde der Handel erst um 10 Uhr, damit eine Stunde später aufgenommen und endet eine Stunde später um 16.30 Uhr.Während der Prüfung zum Englisch-Hörverständnis sind Starts und Landungen von Flugzeugen verboten. Die Prüfung dauert 35 Minuten und beginnt um 13.05 Uhr.