US-Kongress leitet Gesetz für Einbürgerung von staatenlosen Adoptierten aus Korea in die Wege

Photo : KBS News

Der US-Kongress hat ein Gesetz für die automatische Einbürgerung von staatenlosen Adoptierten aus Südkorea in die Wege geleitet.In den USA haben schätzungsweise 20.000 Adoptierte aus Südkorea keine Staatsangehörigkeit. Sie wurden mit einem IR-4 Visum in die USA adoptiert, blieben jedoch anschließend staatenlos, weil die Adoptiveltern ihre Einbürgerung nicht beantragten.Um diese institutionellen Mängel zu beheben, wurde ein Gesetz namens Adoptee Citizenship Act gemeinsam im Repräsentantenhaus und im Senat eingereicht. Damit soll ein gesetzlicher Mechanismus geschaffen werden, damit auch staatenlose Adoptierte, die als bereits Erwachsene nicht von dem im Jahr 2000 verabschiedeten Child Citizenship Act profitieren konnten, automatisch und rückwirkend eingebürgert werden können.Korean American Grassroots Conference (KAGC), eine Vereinigung von Korea-Amerikanern, will auf den Kongress dahingehend einwirken, dass das Gesetz gegen April im Repräsentantenhaus verabschiedet werden kann.