Nordkoreas höchstes Machtorgan sendet Warnung an USA aus

Photo : YONHAP News

Nordkoreas höchstes Machtorgan hat ungewöhnlicherweise in einer Stellungnahme die USA kritisiert.Sollten die USA und Südkorea ihre gemeinsamen Militärübungen nicht stoppen, spüre Nordkorea keine Notwendigkeit mehr, Geduld zu haben, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers der Kommission für Staatsangelegenheiten am Mittwoch.Nordkorea habe die USA bisher als Dialogpartner anerkannt und manche Besorgnis erregende Handlungen unterlassen. Die USA hätten Nordkorea jedoch lediglich mit einem „Gefühl des Verrats“ zurückgelassen.Die USA hätten die offizielle Position von Präsident Donald Trump, die Nordkorea-Frage mit einer neuen Lösung angehen zu wollen, verworfen und errichteten lediglich Hindernisse für die Verbesserung der Beziehungen. Nordkorea könne dem leichtfertigen Verhalten der USA nicht mehr tatenlos zusehen, hieß es weiter.Es ist das erste Mal, dass die Kommission für Staatsangelegenheiten mit Machthaber Kim Jong-un an der Spitze eine Stellungnahme eines Sprechers abgab.