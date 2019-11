Wirtschaft Nur zwei koreanische Firmen in Top 500 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen

Lediglich zwei südkoreanische Unternehmen haben es in eine internationale Rangliste der 500 wertvollsten börsennotierten Unternehmen geschafft.



Das ergab eine Untersuchung des südkoreanischen Börsenbetreibers Korea Exchange.



Demnach verfügt Samsung Electronics mit Stand vom 8. November als wertvollstes südkoreanisches Unternehmen über eine Marktkapitalisierung in Höhe von 268,4 Milliarden Dollar. Der Elektronikriese rangiert somit weltweit auf Platz 20.



SK Hynix liegt mit 51,7 Milliarden Dollar an 267. Stelle.



Samsung konnte sich um 23 Ränge verglichen mit Ende 2010 verbessern. SK Hynix rückte von Platz 805 um 538 Ränge vor.



Spitzenreiter ist Apple mit 1,15 Billionen Dollar.