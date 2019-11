Früherer Justizminister Cho Kuk zu Befragung einbestellt

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben den früheren Justizminister Cho Kuk zu einer Befragung einbestellt.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral interessiert sich dafür, inwieweit Cho mit unangemessenem Verhalten seiner Ehefrau Chung Kyung-shim zu tun hatte.Cho war vor einem Monat nach kurzer Zeit im Amt zurückgetreten. Die Ermittlungen gegen seine Familie waren am 27. August aufgenommen worden.Der Ehefrau werden 15 Straftaten vorgeworfen, sie wurde im letzten Monat festgenommen. Die Ermittler wollen klären, ob Cho davon wusste, dass seine Frau unter einem fremden Namen Anteile am Batteriehersteller WFM kaufte.Auch soll Cho zu den Umständen befragt werden, wie seine Tochter ein Stipendium an einer medizinischen Hochschule erhalten konnte. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Bestechung im Spiel war.Darüber hinaus muss geklärt werden, ob Cho in die Ausstellung eines Praktikumszeugnisses für seine Tochter an einem Forschungsinstitut der Seoul National University verwickelt war. Cho war früher Jura-Professor an der Elite-Hochschule.