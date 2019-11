Nordkorea droht mit einseitigem Abriss südkoreanischer Einrichtungen am Berg Geumgang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea vorgeworfen, trotz des Ultimatums wegen des Abrisses der südkoreanischen Einrichtungen am Berg Geumgang zu schweigen.Pjöngjang habe am 11. November Südkorea ein Ultimatum gestellt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Nordkorea habe darin mitgeteilt, die Einrichtungen einseitig abreißen zu wollen, sollten Südkoreas Behörden an ihrer nutzlosen Meinung festhalten. Es werde somit davon ausgegangen, dass der Abriss der Einrichtungen aufgegeben worden sei und diese abgerissen werden könnten, hieß es.Südkoreas Behörden hätten bis heute nicht auf das Ultimatum geantwortet. Nordkorea werde den Berg Geumgang auf eigene Verantwortung und eigene Weise zu einer globalen kulturtouristischen Attraktion entwickeln. In diesem Prozess gebe es keinen Platz für die Einmischung Südkoreas, betonte KCNA.Nordkorea hatte Südkorea aufgefordert, die südkoreanischen Einrichtungen für Touristen am Berg Geumgang abzureißen. Daraufhin hatte Südkorea am 5. November eine Mitteilung geschickt, wonach ein gemeinsames Team zur Überprüfung der Anlagen nach Nordkorea geschickt werden solle.