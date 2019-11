Nordkorea bewertet Bemerkung von US-Verteidigungsminister positiv

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Bemerkung von US-Verteidigungsminister Mark Esper positiv bewertet.Esper hatte am Mittwoch gesagt, dass er gegenüber Veränderungen bei den militärischen Aktivitäten in Südkorea aufgeschlossen sei, wenn damit die diplomatischen Bemühungen um die Denuklearisierung Nordkoreas unterstützt werden.Der Vorsitzende des nordkoreanischen Asien-Pazifik-Komitees Kim Yong-chol sagte am Donnerstag, er wolle glauben, dass diese Bemerkung die Position von US-Präsident Donald Trump widerspiegele.Er hoffe, diese erfolgte im Rahmen positiver Bemühungen um den Dialog zwischen Nordkorea und den USA wieder in Gang zu bringen. Auch hoffe er, dass die USA ihre Übungen mit Südkorea einstellen wollten.Esper hatte am Mittwoch seine Bemerkung konkretisiert, indem er erläuterte, die Militärmanöver mit Südkorea je nach den diplomatischen Erfordernissen ausbauen oder in ihrem Umfang reduzieren zu können.