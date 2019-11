Vertreter der Außenministerien Südkoreas und Japans beraten über schwebende Angelegenheiten

Photo : YONHAP News

Vertreter der Außenministerien Südkoreas und Japans führen vor dem Auslaufen ihres bilateralen Abkommens über den Austausch von Militärinformationen GSOMIA Gespräche.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass der Generaldirektor für Asien und Pazifik, Kim Jung-han, heute in Tokio mit dem Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, Shigeki Takizaki zusammenkomme. Beide Seiten würden über gemeinsame Anliegen diskutieren.Es wird erwartet, dass anstehende Angelegenheiten zwischen beiden Ländern, darunter die Frage der Zwangsrekrutierung von Koreanern unter der japanischen Kolonialherrschaft ausführlich besprochen werden.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch das GSOMIA thematisiert wird. Das Abkommen wird am 23. November auslaufen, weil Südkorea beschloss, es nicht zu verlängern.Seoul sagt, es könne seine Entscheidung überdenken, sollte Japan zuerst seine Exportrestriktionen gegen Südkorea zurücknehmen. Japan vertritt dagegen die Position, dass beide Angelegenheiten in keinem Zusammenhang stünden.