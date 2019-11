Früherer Justizminister von Staatsanwaltschaft befragt

Photo : YONHAP News

Der frühere Justizminister Cho Kuk ist am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft befragt worden.Grund sind Anschuldigungen gegen seine Familie. Die Ermittler wollen herausfinden, ob und inwieweit Cho in illegale Handlungen verstrickt war.Die Frau des Ex-Ministers, Chung Kyung-sim, wurde wegen 15 Straftaten angeklagt. Darunter ziehen der Verdacht auf illegale Geschäfte in Zusammenhang mit einem Private-Equity-Fonds und Unregelmäßigkeiten bei der Hochschulaufnahme der Tochter besondere Aufmerksamkeit auf sich.Cho wollte sich während der achtstündigen Befragung nicht äußern. Sein Anwalt begründete dies damit, dass die gegen Cho erhobenen Vorwürfe nicht zutreffen würden.Er sei zu dem Schluss gekommen, dass es erbärmlich und unnötig sei, alles zu erklären, erklärte Cho in einer von seinen Anwälten veröffentlichten Erklärung.Er sei sehr unglücklich mit den Ermittlungen. Die Anschuldigungen gegen ihn seien von der Wahrheit weit entfernt. Er wolle die Wahrheit vor Gericht offenbaren, hieß es weiter.