Wirtschaft Führende Unternehmer Südkoreas und Japans vereinbaren zukunftsorientierte Kooperation

Inmitten diplomatischer Spannungen zwischen Seoul und Tokio haben Vertreter des südkoreanischen Großunternehmerverbandes (FKI) und seiner japanischen Partnerorganisation Keidanren den Ausbau der zukunftsorientierten Zusammenarbeit vereinbart.



Beide Organisationen veranstalteten am Donnerstag und Freitag in Seoul erstmals seit zwei Jahren eine gemeinsame Sitzung.



In einer gemeinsamen Erklärung betonten 13 südkoreanische und zehn japanische Vertreter führender Großunternehmen, dass die seit der Normalisierung der Beziehungen 1965 auf der Grundlage des Vertrauens entwickelte Zusammenarbeit weiter vertieft werden sollte. Dadurch wolle man die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und der Welt unterstützen.



Die Unternehmer waren sich zudem über die Wichtigkeit guter und stabiler politischer sowie diplomatischer Beziehungen einig.