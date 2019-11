Verteidigungschefs Südkoreas und Japans konnten Differenzen in GSOMIA-Frage nicht abbauen

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Japans haben bei Gesprächen vor dem Auslaufen des bilateralen Abkommens über den Austausch von Militärinformationen ihre Differenzen nicht abbauen können.Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo kam am Sonntag in Bangkok am Rande des ASEAN-Verteidigungsministertreffens Plus (ADMM-Plus) mit seinem japanischen Amtskollegen Taro Kono zu einem bilateralen Treffen zusammen.Nach dem 40-minütigen Gespräch sagte Jeong gegenüber Reportern, beide hätten auf grundsätzlicher Ebene über das Abkommen GSOMIA diskutiert.Kono habe gefordert, das Abkommen aufrechtzuerhalten, hieß es. Jeong habe jedoch wiederholt betont, dass die südkoreanische Regierung die Beendigung des Abkommens habe beschließen müssen, weil Japan seine Exportrestriktionen gegenüber Südkorea mit Sicherheitsbedenken erklärt habe.Er habe Kono wiederholt aufgefordert, Bemühungen für eine diplomatische Lösung für die Angelegenheit zu unternehmen, sagte Jeong weiter.Unterdessen beschloss die japanische Regierung laut japanischen Medien, an ihrer Position festzuhalten, dass die Ausfuhrbeschränkungen nicht wegen des GSOMIA-Abkommens aufgehoben werden könnten. Diese Position habe Tokio den USA mitgeteilt.Das Militärabkommen läuft am Samstag aus, sollten Seoul und Tokio bis dahin ihre Positionen nicht ändern.