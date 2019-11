Südkorea und Russland wollen Kulturaustausch vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea und Russland haben ein Abkommen über die Bestimmung der Jahre 2020 und 2021 zum Jahr des kulturellen Austauschs zwischen beiden Ländern abgeschlossen.Die entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten der südkoreanische Kulturminister Park Yang-woo und sein russischer Amtskollege Wladimir Medinski am Samstag in Sankt Petersburg. Demnach wird erwartet, dass beide Länder anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr im kulturellen Bereich enger zusammenarbeiten werden.Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens wird Südkorea zum Internationalen Kulturforum 2021 in Sankt Petersburg als Gastland eingeladen und verschiedene Kulturveranstaltungen abhalten. Das jährliche Forum ist die größte Kulturveranstaltung in Russland, an der etwa 30.000 Personen aus 100 Ländern teilnehmen.Russland wird in Südkorea verschiedene Veranstaltungen durchführen. Die „Russian Seasons“, ein Projekt für die Vorstellung der russischen Kultur und Kunst in einem anderen Land, werden 2021 in Südkorea stattfinden.