Vereinigungsminister will sich um Nordkorea-USA-Verhandlungen bemühen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister will Bemühungen unternehmen, um ein Umfeld für Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu schaffen.Die entsprechende Äußerung machte Vereinigungsminister Kim Yeon-chul nach seiner Ankunft am Washington Dulles Flughafen am Sonntag (Ortszeit) vor südkoreanischen Korrespondenten. Er reiste zu seinem Antrittsbesuch in die USA.Er werde sich mit wichtigen Personen des US-Außenministeriums und des Kongresses treffen, um über die nordkoreanische Nuklearproblematik und die Lage auf der koreanischen Halbinsel Meinungen auszutauschen, sagte Kim.Kim wird am Mittwoch in Washington beim Korea Global Forum for Peace, einem von seinem Ministerium veranstalteten jährlichen Diskussionsforum, eine Grundsatzrede halten. Am Donnerstag wird er an der University of Southern California in Los Angeles eine Sondervorlesung über Frieden und Wirtschaft auf der koreanischen Halbinsel halten.Kim sagte in einem jüngsten Interview mit der US-Zeitung „Washington Post“, er wolle mit Ideen für Maßnahmen zum Vertrauensaufbau zwischen Nordkorea und den USA nach Washington reisen. Er schlug vor allem eine „olympische Waffenruhe“ vor, nach der Nordkorea anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr Raketentests aussetzt und die USA gemeinsame Militärübungen mit Südkorea verschieben.