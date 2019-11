Präsident Moon führt heute Gespräch mit Bürgern

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird zur Mitte seiner Amtszeit heute einen offenen Dialog mit Bürgern führen.Moon wird am Abend live im Fernsehen Fragen von Bürgern beantworten. Die 300 Zuschauer werden ihre Fragen spontan stellen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Ko Min-jung, sagte, Bürger könnten Fragen stellen oder ihre Meinung äußern und den Präsidenten zu seinen Ansichten befragen. Zweck der Gesprächsrunde sei es, dass der Präsident sich im persönlichen und direkten Austausch ein Bild von den Meinungen der Bürger machen könne.Moon nahm am Montag keinen offiziellen Termin wahr, um sich auf das Gespräch vorbereiten zu können. Es wird mit Fragen zu verschiedenen Themen gerechnet, wie die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die innerkoreanischen Beziehungen und die Angelegenheit um den früheren Justizminister Cho Kuk.Moon hatte im August 2017 eine Berichterstattung über die Ergebnisse der Staatsführung in den ersten 100 Tagen im Amt vor Bürgern abgehalten. Damals waren jedoch die Fragen vorher ausgewählt worden.