Nationales Plakat für Solidarität mit Hongkong an Seoul Nationaluniversität beschädigt

An der Seoul Nationaluniversität ist ein Plakat für die Unterstützung der Demokratie-Proteste in Hongkong beschädigt worden.



Das teilte die Studentenvereinigung für die Bekanntmachung der Wahrheit in Hongkong, eine Bürgerorganisation, am Dienstag mit. Sie hatte am 6. November an einer Außenwand der Zentralbibliothek der Universität eine sogenannte „Lennon-Mauer“ für die Solidarität mit den Hongkonger Bürgern eingerichtet.



Ein am Montagvormittag angebrachtes Plakat sei zerrissen worden. Alle an der Wand angehefteten Zettel, auf denen Studenten ihre Meinung aufschrieben, seien zerknüllt worden. Es werde von Vorsatz ausgegangen, hieß es.



Die Organisation teilte mit, Anzeige bei der Polizei erstatten zu wollen. Handgeschriebene Plakate an Universitäten dienten dazu, dass jeder seine Meinung äußere und gesunde Kritik geübt werde. Deren Beschädigung sei ein gewaltsamer Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, hieß es zur Begründung.



Gleichzeitig äußerte die Gruppe Besorgnis darüber, dass Sachbeschädigung dieser Art zu Abneigung gegen China führen könnte.