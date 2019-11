Südkorea und USA verhandeln über Kosten der Truppenstationierung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben die Verhandlungen über die Kosten der Truppenstationierung fortgesetzt.Unterhändler kamen am Montag in Seoul am Sitzung des Koreanischen Instituts für Verteidigungsanalyse zur dritten Verhandlungsrunde zusammen.Die Delegationen unter Leitung von Jeong Eun-bo und dem US-Amerikaner James DeHart hätten sich bei den rund vierstündigen Verhandlungen aufrichtig um Fortschritte bemüht, teilte ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums mit.Jeong und DeHart werden ihre Verhandlungen heute fortsetzen.Aus diplomatischen Kreisen hatte es zuvor geheißen, dass die USA von Südkorea rund fünf Milliarden Dollar für die Stationierung von Truppen auf der koreanischen Halbinsel verlangen würden. Das entspricht etwa dem Fünffachen der in diesem Jahr gezahlten Summe. Mit dem höheren Beitrag sollten auch die Kosten für die Stationierung von wichtigen Waffen für den Schutz des Landes gedeckt werden.Aufmerksamkeit richtet sich auf die Frage, ob die USA ihre Forderung mittlerweile reduziert haben. Südkorea hatte die Summe von fünf Milliarden Dollar als übertrieben bezeichnet.Vor dem Verhandlungsort protestierten dutzende Bürgergruppen gegen die hohen Geldforderungen der USA. Sie forderten außerdem eine Reduzierung der Zahl der US-Soldaten in Korea.