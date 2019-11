Pentagon-Chef begrüßt Japans Bemühungen um trilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat Japans Bemühungen um die trilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea begrüßt.In einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass Esper die Anstrengungen für eine verbesserte Kooperation und Interoperabilität mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN sowie Indien und Australien sowie trilateral mit den USA und Südkorea begrüßt habe.Esper habe die Bemerkung im Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Taro Kono am Rande einer Konferenz in Bangkok gemacht, hieß es.Beide Minister seien sich einig gewesen, dass ein regionales sicherheitspolitisches Netzwerk gleichgesinnter Partner geschaffen werden müsse.Am Freitag läuft ein Militärabkommen zwischen Südkorea und Japan aus, das die Regierung in Seoul nicht verlängern will. Die USA versuchen Südkorea davon zu überzeugen, seine Entscheidung für ein Ende des Abkommens rückgängig zu machen.