Kulturministerium und Tourismusbehörde organisieren „ASEAN Welcome Week”

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Kulturministerium und die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) veranstalten eine Willkommenswoche für Touristen aus Ländern des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN).In Verbindung mit dem anstehenden ASEAN-Korea-Gedenkgipfel werde die „2019 ASEAN Welcome Week“ vom 20. November bis 11. Dezember stattfinden, teilten sie mit.In diesem Zeitraum werden Touristen aus den ASEAN-Ländern Dienstleistungen wie die Weitergabe von Informationen in ihrer Sprache und Rabatte an touristischen Attraktionen angeboten.Die KTO wird in der Einreisekontrollhalle des Flughafens Incheon Personen einsetzen, die Vietnamesisch, Thailändisch, Malaiisch und Indonesisch sprechen, um Touristen bei der Erledigung der Einreiseformalitäten zu helfen. An fünf Touristeninformationszentren im Lande werden Begrüßungspräsente verteilt, und zwar Broschüren mit Rabattcoupons sowie Souvenirs.In Kooperation mit der Touristenpolizei werden an von Touristen viel besuchten Orten wie Myeongdong in Seoul fremdsprachige Polizisten eingesetzt. Patrouillengänge für die Verhinderung von Straftaten werden verstärkt.Die Willkommenswoche werde für die Unterstützung der Neuen Südpolitik der Regierung eingeführt, sagte ein Abteilungsleiter der KTO.