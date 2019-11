Nationales Gebeine eines Kriegsgefallenen identifiziert

Das Verteidigungsministerium hat die Identität der im Oktober gefundenen sterblichen Überreste eines Kriegsgefallenen festgestellt.



Die am 1. Oktober in Inje in der Provinz Gangwon geborgenen Gebeine seien als Unteroffizier Won Young-cheol identifiziert worden, teilte die Behörde für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen mit.



Damit gelang der Behörde seit dem Beginn des Projekts zur Bergung der Gebeine von im Koreakrieg Gefallenen im April 2000 zum 137. Mal die Identifizierung gefundener Gebeine.



Entscheidend für die Identifizierung sei die gleichzeitig gefundene Erkennungsmarke gewesen. Mithilfe des dortigen Namens und der DNA-Proben der Geschwister des Verstorben sei die Identität endgültig festgestellt worden, hieß es.



Es wird vermutet, dass Won in einem Gefecht zwischen August und September 1951 in Inje getötet wurde. Das Ministerium will nach Diskussionen mit den Hinterbliebenen den Leichnam auf dem Nationalfriedhof in Seoul beisetzen.