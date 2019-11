Umweltministerum plant getrennte Sammlung von alten PET-Flaschen

Photo : YONHAP News

Das Umweltministerium will künftig gebrauchte PET-Flaschen von anderem Plastikmüll getrennt sammeln lassen.Das Ressort teilte am Dienstag mit, ein entsprechendes Projekt zur Verbesserung des Recyclingsystems von PET-Flaschen durchführen zu wollen.Grund ist die hohe Wiederverwertungsmöglichkeit von farblosen und transparenten PET-Flaschen. Sie können auch als Fasern für Kleidungsstücke verwendet werden.Bisher wurden PET-Flaschen gemeinsam mit anderen Plastikabfällen gesammelt. Künftig werden getrennte Sammelbehälter für farblose PET-Flaschen aufgestellt. Zudem will das Ressort Etiketten, für die gewöhnliche Klebstoffe verwendet werden, bei der Produktion von PET-Flaschen nicht zulassen.Das Ministerium will im Dezember Regionen bestimmen, wo die getrennte Sammlung von PET-Flaschen probeweise durchgeführt wird. Das Projekt soll ab Januar sechs Monate lang stattfinden.