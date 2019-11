Verhandlungen zwischen Südkorea und USA über Kosten der Truppenstationierung abrupt beendet

Photo : YONHAP News

Die am Montag in Seoul begonnene dritte Runde der Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea ist heute abrupt zu Ende gegangen.Ursprünglich war geplant, dass die Verhandlungen von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Das Treffen wurde jedoch etwa eine Stunde nach dem Beginn plötzlich beendet.Das südkoreanische Außenministerium teilte gegen 11.40 Uhr mit, dass die Verhandlungen heute nicht planmäßig verlaufen seien. Die USA verträten die Position, dass der südkoreanische Anteil durch die Einführung neuer Posten deutlich angehoben werden müsse. Südkorea sei dagegen der Meinung, dass die Aufteilung im Rahmen des Abkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten erfolgen solle, über das beide Länder in den letzten 28 Jahren Einigungen erzielt hätten.Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten ihre Differenzen über die Höhe des südkoreanischen Anteils nicht abbauen konnten.James DeHart, Chefunterhändler der USA, gab gegen 12.40 Uhr eine Stellungnahme ab. Er sagte, dass Südkoreas Vorschlag der Forderung der USA nach einer gerechten und fairen Aufteilung der Verteidigungskosten nicht entspreche.Die US-Seite habe die Teilnahme an den Gesprächen verkürzt, um der koreanischen Seite Zeit für ein Überdenken ihrer Entscheidung zu geben. Er freue sich darauf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, wenn die koreanische Seite bereit sei, auf der Grundlage der Partnerschaft und des gegenseitigen Vertrauens zu kooperieren, hieß es.Jeong Eun-bo, Südkoreas Chefunterhändler, sagte später, es sei wahr, dass sich der gesamte Vorschlag der USA vom Prinzip Südkoreas deutlich unterscheide.