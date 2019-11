Präsident Moon: Dritter Nordkorea-USA-Gipfel wäre ergiebig

Photo : YONHAP News

Laut Präsident Moon Jae-in wäre ein drittes Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA ergiebig, sollte ein solches zustandekommen.Diese optimistische Einschätzung äußerte Moon am Dienstagabend in einem Live-Programm im Fernsehen. Für das Format konnten Bürger dem Staatsoberhaupt Fragen stellen.Es würden beständig Anstrengungen unternommen, um noch in diesem Jahr einen dritten Nordkorea-USA-Gipfel zu arrangieren. Ein solches Treffen würde auch mehr Bewegungsfreiheit in den innerkoreanischen Beziehungen schaffen.Moon wies auf die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel während seiner Amtszeit hin und sprach sich für eine Fortsetzung des Dialogs trotz Hindernissen aus.Auch auf das Abkommen mit Japan über den Austausch von Geheimdienstinformationen kam Moon zu sprechen. Seoul habe sich für dessen Beendigung entscheiden müssen, weil Japan Exporteinschränkungen beschlossen habe.Er betonte aber gleichzeitig die Wichtigkeit der trilateralen Sicherheitskooperation mit Washington und Tokio. Seoul wolle so eng mit Tokio zusammenarbeiten wie möglich und sich bis zum Schluss dafür einsetzen, dass das Abkommen nicht aufgelöst wird.Auch nach einem Ende des Pakts werde die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Japan fortgesetzt, sagte Moon dem Publikum.