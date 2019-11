Präsident Moon: Unabhängige Ermittlungsstelle für Einhegung der Macht der Staatsanwaltschaft notwendig

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich erneut für eine unabhängige Ermittlungsstelle ausgesprochen.Ermittlungen zu illegalen Aktivitäten von einflussreichen Figuren seien notwendig, um die übertriebene Macht der Staatsanwaltschaft einzuhegen.Das sagte er am Montag in einer 100-minütigen Gesprächsrunde mit Bürgern, die am Dienstagabend live im MBC-Fernsehen gezeigt wurde.Er entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit für Kontroversen um den früheren Justizminister Cho Kuk. Er bedauere es, der Öffentlichkeit Sorge bereitet zu haben. Doch verteidigte er Chos unerledigte Aufgabe der Reform der Staatsanwaltschaft. Auch sei es ein glücklicher Umstand gewesen, dass die Kontroverse Licht auf die Wichtigkeit der Angelegenheit geworfen habe.Die Politisierung der Staatsanwaltschaft habe Gerechtigkeit verhindert. Die Rechtsdurchsetzung müsse eine Wiedergeburt erfahren, damit sie der Demokratie und der Öffentlichkeit dienen könne.Die geplante Ermittlungsstelle solle nicht dazu dienen, politische Gegner zu unterdrücken. In deren Visier würden eher Regierungsbeamte oder Mitglieder der Regierungspartei geraten, erläuterte das Staatsoberhaupt.