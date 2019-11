Alle Feuerwehrmänner werden nationale Beamte

Photo : YONHAP News

Alle Feuerwehrleute werden künftig nationale Beamte.Sechs Gesetzentwürfe hierfür billigte die Nationalversammlung am Dienstag.Seit 1973 wurden Feuerwehrleute in Beamte nationaler Behörden und solche lokaler Regierungen eingeteilt. Derzeit sind lediglich 1,3 Prozent der etwa 54.000 Feuerwehrbeamte im Lande Staatsbeamte.Feuerwehrbeamte lokaler Verwaltungen, deren finanzielle Ausstattung schlecht ist, mussten deshalb ungünstige Arbeitsbedingungen hinnehmen.Die Übernahme aller Feuerwehrleute in den Staatsdienst wird im April nächsten Jahres in Kraft treten.