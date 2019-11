Lee Se-dol beendet Laufbahn als professioneller Go-Spieler

Photo : YONHAP News

Lee Se-dol hat seine aktive Laufbahn als professioneller Go-Spieler beendet.Der Go-Profi informierte am Dienstag dem Koreanischen Baduk (Go)-Verband über seinen Rücktritt.Lee wurde 1983 in Sinan in der Provinz Süd-Jeolla geboren und wurde 1995 Profi-Spieler.Er erhielt im Jahr 2003 den 9. Dan, den höchstmöglichen Rang. Bisher gewann er 50 Titel, davon 18 nationale und 32 internationale.Lee zog im Jahr 2016 mit dem Duell mit AlphaGo, Go-Programm von Google Deepmind, weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Lee konnte lediglich eine von insgesamt fünf Partien gewinnen, ist jedoch der einzige Go-Spieler, der AlphaGo wenigstens einmal besiegen konnte.