Fraktionschefs besuchen USA wegen Aufteilung von Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Die Fraktionschefs der Regierungspartei und der beiden größten Oppositionsparteien reisen heute in die USA, um diplomatische Bemühungen wegen der Aufteilung der Verteidigungskosten zu unternehmen.Lee In-young von der Minjoo-Partei Koreas, Na Kyung-won von der Freiheitspartei Koreas und Oh Shin-hwan von der Bareunmirae-Partei werden in Washington führende Personen des US-Kongresses und der Regierung treffen.Die Fraktionschefs wollen voraussichtlich ihre amerikanischen Kollegen davon überzeugen, dass die Forderung der USA nach der Anhebung des südkoreanischen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen übertrieben ist. Sie werden unter anderem den Präsidenten pro tempore des Senats, Charles Grassley, den Vorsitzenden des Unterkomitees für Ostasien und Pazifik im Senat, Cory Gardner, und den Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelgenheiten im Repräsentantenhaus, Eliot Engel, treffen.Ein Treffen mit Stephen Biegun, Sondergesandter für Nordkorea im Außenministerium, ist ebenfalls geplant.