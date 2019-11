USA bekräftigen Engagement für Singapur-Erklärung mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihr Engagement für die Singapur-Erklärung mit Nordkorea bekräftigt.US-Präsident Donald Trump wolle sich weiterhin für Fortschritte bei der Umsetzung der Gipfel-Erklärung einsetzen, teilte das Außenministerium am Dienstag mit.Nordkorea hatte zuvor am Dienstag erklärt, nicht mehr am Dialog interessiert zu sein, solange Washington seine feindselige Politik gegenüber dem Regime nicht aufgebe.Nordkorea will mit der Erklärung offenbar den Druck auf die USA erhöhen, damit diese vor neuen Verhandlungen weitere Zugeständnisse machen.Dabei waren die USA und Südkorea Nordkorea mit der Verschiebung ihres jährlichen Luftwaffenmanövers erst kurz zuvor einen Schritt entgegengekommen.Wenige Stunden nach der Entscheidung für die Vertagung des Manövers schrieb Trump am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sich mit dem Abschluss eines Deals beeilen solle. Darauf reagierten nordkoreanische Beamte mit der Forderung, dass die USA zunächst ihre feindselige Politik einstellen sollten.