Huthi-Rebellen lassen südkoreanische Besatzungsmitglieder frei

Photo : YONHAP News

Zwei von Huthi-Rebellen im Jemen gefangen genommene Südkoreaner sind freigelassen worden.Das Außenministerium teilte mit, dass alle 16 Besatzungsmitglieder der von Huthi-Rebellen gekaperten Schiffe, darunter zwei Südkoreaner, gegen Mitternacht koreanischer Zeit auf freien Fuß gesetzt worden seien. Die drei gekaperten Schiffe, darunter zwei südkoreanische, seien ebenfalls freigegeben worden.Die Besatzungsmitglieder und Schiffe würden heute den Jemen in Richtung des Hafens von Dschazan in Saudi-Arabien verlassen. Damit sie sicher dort ankommen könnten, kooperiere das Außenministerium mit den zuständigen Behörden und dortigen diplomatischen Vertretungen, hieß es.Huthi-Rebellen hatten am Montag koreanischer Zeit nahe der Insel Kamaran des Jemens zwei unter südkoreanischer Flagge fahrende Schiffe und ein saudi-arabisches Schiff gekapert.