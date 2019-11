Bericht: 32 Prozent des Feinstaubs in Korea stammen aus China

Photo : YONHAP News

Den Ergebnissen einer gemeinsamen Forschung Südkoreas, Chinas und Japans zufolge stammen 32 Prozent des Feinstaubs in Südkorea aus China.Das ging aus einem Bericht über eine internationale Forschung über weiträumige grenzüberschreitende Luftschadstoffe in Nordostasien hervor, den das südkoreanische nationale Institut für Umweltforschung am Mittwoch veröffentlichte.Der Bericht enthält die Ergebnisse der Analyse in- und ausländischer Einflüsse in Bezug auf den Ultrafeinstaub in Großstädten in den drei Ländern mit Stand von 2017.Demnach werden im Schnitt 51 Prozent des Ultrafeinstaubs in Südkorea im Inland produziert. Der entsprechende Anteil liegt bei 91 Prozent in China und bei 55 Prozent in Japan.Chinas Anteil am Feinstaub erreicht 32 Prozent in Südkorea und 25 Prozent in Japan. Faktoren aus Südkorea sind für zwei Prozent des Feinstaubs in China verantwortlich, für acht Prozent in Japan. Japans Anteile betragen zwei Prozent in Südkorea und ein Prozent in China.Der Bericht sollte ursprünglich im vergangenen Jahr veröffentlicht werden. China lehnte dies jedoch ab, weil chinesische Daten zum Teil aus dem Zeitraum von 2008 bis 2010 stammten und veraltet seien.