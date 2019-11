Südkorea will knapp sieben Millionen Dollar für Berufsausbildung in ASEAN-Ländern einsetzen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird für die Berufsausbildung in den zehn Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in den nächsten drei Jahren 6,9 Millionen Dollar einsetzen.Laut der südkoreanischen Vertretung bei der ASEAN beschloss die Regierung jüngst auf Wunsch des ASEAN-Sekretariats, ab dem kommenden Jahr ein Projekt für die Berufsausbildung für mehr Mobilität innerhalb der ASEAN durchzuführen. Das Projekt werde mit Mitteln aus dem Korea-ASEAN-Kooperationsfonds finanziert.Die südkoreanische Regierung zahlte bisher jährlich sieben Millionen Dollar in den Fonds ein. Das Volumen wurde dieses Jahr auf 14 Millionen Dollar verdoppelt.Im Rahmen des Projekts werden 100 Ausbilder nach einer Fortbildung in Südkorea in Berufsbildungszentren in Südostasien eingesetzt, um 400 Schüler auszubilden. Koreanische Fachleute werden als Berater entsandt.Südkorea werde vereinheitliche Standards für die Berufsausbildung in einzelnen Bereichen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um den zehn Ländern für ein gemeinsames Wachstum zu helfen, hieß es aus der südkoreanischen Vertretung bei der ASEAN.