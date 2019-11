IWF-Bericht: Handelseinigung zwischen USA und China kann zu Südkoreas Exportrückgang führen

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) kann sich eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China auf Südkorea, die Europäische Union und Japan negativ auswirken.Das ging aus einem Bericht über Nebenwirkungen eines potenziellen Handelsabkommens zwischen den USA und China hervor, der am Mittwoch auf der Webseite des IWF veröffentlicht wurde.Die Analyse beruht auf der Annahme, dass China mehr amerikanische Produkte kaufen muss, um gemäß dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump seinen Handelsüberschuss gegenüber den USA innerhalb einer kurzen Zeit zu verringern. Das führe unweigerlich zu einem Rückgang der Ausfuhren anderer Länder nach China.Sollte China beispielsweise bei den zehn wichtigsten Importprodukten die Einfuhr aus den USA deutlich erhöhen, könnten Ausfuhren der EU nach China in Höhe von 61 Milliarden Dollar davon betroffen sein. Im Falle Japans könnten Exporte in Höhe von 54 Milliarden Dollar davon beeinflusst werden, im Falle Südkoreas in Höhe von 46 Milliarden Dollar.Der zu erwartende Exportrückgang für Südkorea betrage drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Im Falle Deutschlands und Japans entspreche der Verlust einem Prozent des BIP, hieß es.