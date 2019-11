Wirtschaft Börse in Südkorea gibt wegen neuer Sorge über Handelseinigung zwischen USA und China nach

Die Börse in Südkorea hat am Mittwoch wegen neuer Sorgen über eine Handelseinigung zwischen China und den USA nachgegeben.



Der Kospi verlor mehr als ein Prozent auf 2.125,32 Zähler, nachdem der US-Senat am Dienstag ein Gesetz zur Stärkung der Demonstranten in Hongkong beschlossen hatte.



Der US-Senat verabschiedete ein Gesetz zu den Menschenrechten in Hongkong, das Sorge über eine erneute Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China habe aufkommen lassen, sagte Lee Won von Bookook Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.