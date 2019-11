Minister: Südkorea will sich für Belebung von Touren zum Berg Geumgang einsetzen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat die Absicht Südkoreas mitgeteilt, aktiv die Belebung von Touren zum Berg Geumgang anzustreben.Der Berg sei ein Symbol des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea sowie ein Ort der Kommunikation, sagte Kim in seiner Rede bei einem Forum im U.S. Institute of Peace am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Kim reiste zu seinem Antrittsbesuch in die USA.Unter der Berücksichtigung der veränderten Bedingungen und des Umfelds werde Südkorea durch Diskussionen mit Nordkorea die Wiederaufnahme und Belebung von Touren zum Berg Geumgang aktiv vorantreiben, teilte der Minister mit.Südkorea werde auch versuchen, an der Ostküste eine gemeinsame Tourismuszone Süd- und Nordkoreas einzurichten und den Personenaustausch anzukurbeln, so wie es beide Seiten beim Gipfel im vergangenen Jahr in Pjöngjang vereinbart hätten.Die Äußerung erfolgte, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im letzten Monat befohlen hatte, die südkoreanischen touristischen Einrichtungen am Berg Geumgang abzureißen.Kim betonte weiter, dass die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA kaum vorankommen könnten, wenn die innerkoreanischen Beziehungen stagnierten. Die Äußerung deutet offenbar auf die Absicht Seouls hin, durch die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen die Denuklearisierung Nordkoreas zu befördern.