Südkorea will Betrieb von Kohlekraftwerken im Winter möglichst stoppen

Photo : YONHAP News

Südkorea will in diesem Winter den Betrieb von Kohlekraftwerken so weit wie möglich stoppen.Es werde zudem angestrebt, die Stromerzeugung an den Kohlekraftwerken ständig auf 80 Prozent der Kapazitäten zu begrenzen, sagte der Minister für Handel, Industrie und Energie, Sung Yoon-mo, am Donnerstag.Die Äußerung machte er beim Besuch der Strombehörde Korea Power Exchange in Naju in der Provinz Süd-Jeolla im Vorfeld der Wintersaison. Voraussetzung bleibe aber eine stabile Stromversorgung.Die Maßnahmen erfolgen gemäß den Sondermaßnahmen für die Saison von hohen Feinstaubkonzentrationen, die die Regierung am 1. November vorlegte.Es ist das erste Mal, dass Südkorea in der Wintersaison den Betrieb von Kohlekraftwerken einschränkt.