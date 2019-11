Jährliche Spendenaktion „Thermometer der Liebe“ beginnt

Photo : YONHAP News

Die jährliche Spendenaktion für Bedürftige „Thermometer der Liebe“ hat begonnen.Community Chest of Korea, der Organisator der Spendenaktion, enthüllte am Mittwoch auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul feierlich den Thermometer-Turm der Liebe.Die Spendenkampagne dauert bis 31. Januar nächsten Jahres an. Die Zielsumme beträgt 425,7 Milliarden Won (362 Millionen Dollar).Die Temperatur klettert jedes Mal um ein Grad, wenn ein Prozent der Zielsumme, nämlich 42,57 Milliarden Won, zusammenkam. Sobald der Zielwert erreicht wird, erreicht die Temperatur 100 Grad.