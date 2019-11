Ministerpräsident Lee Nak-yon fordert Kürzung der Zahl der Ersatzdienstleistenden

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat eine Kürzung der Zahl der Ersatzdienstleistenden gefordert.Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs sei es wünschenswert, wenn mehr junge Männer den Dienst an der Waffe leisten.Das sagte er heute auf einer Ministersitzung in der Verwaltungsstadt Sejong. Es gebe Kontroversen, ob der alternative Wehrdienst angesichts einer sinkenden Bevölkerungszahl infrage gestellt werden sollte.Zurzeit steht Wehrpflichtigen unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit offen, alternativ zum Wehrdienst in einer Behörde zu arbeiten. Auch als Forscher, Ingenieur oder Arzt kann der Pflichtdienst absolviert werden.Der Premier sagte, dass die Regierung die Zahl solcher Pflichtdienstleistenden kürzen solle, wenn sie an anderer Stelle nicht zwingend gebraucht würden.Ungeachtet dieser Frage müsse eine grundlegende Lösung für das Problem gefunden werden, dass den Streitkräften immer weniger Rekruten zur Verfügung stünden. Das Verteidigungsministerium solle daher einen Umstrukturierungsplan ausarbeiten, sagte der Premier.