Seoul will Autos mit hohen Abgaswerten aus Stadtzentrum verbannen

Die Stadt Seoul will im Zeitraum von Dezember bis März angesichts drohender hoher Feinstaubwerte drastische Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung treffen.Die Stadtverwaltung teilte mit, vom 1. Dezember bis Ende März als erste Gebietskörperschaft im Land saisonale Maßnahmen gegen Feinstaub zu ergreifen.Daher werden ab Dezember in der sogenannten grünen Verkehrszone in der Stadtmitte Fahrzeuge der Abgasklasse 5 verboten sein. Die Zone umfasst Teile der Bezirke Jongno und Jung.Zudem unterliegen Fahrzeuge im öffentlichen Sektor der Hauptstadt und von dessen Beschäftigten einem obligatorischen abwechselnden Fahrverbot abhängig von der Endziffer des Kennzeichens.Seoul will auch die Kontrollen der Betriebe und Anlagen, die Luftschadstoffe ausstoßen, verstärken. Die Stadtverwaltung und die Verwaltungen der Stadtbezirke werden gemeinsam mit einem Überwachungsteam aus Einwohnern hierfür 4.000 Betriebe und Baustellen unter die Lupe nehmen.