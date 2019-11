Umweltministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans am Wochenende

Photo : YONHAP News

Die Umweltminister Südkoreas, Chinas und Japans kommen am Wochenende zu ihrem jährlichen Treffen zusammen.Das südkoreanische Umweltministerium teilte mit, dass das 21. trilaterale Umweltministertreffen (TEMM21) am Samstag und Sonntag im japanischen Kitakyushu stattfinden werde.Daran werden der südkoreanische Umweltminister Cho Myung-rae, der chinesische Minister für Ökologie und Umwelt, Li Ganjie, und der japanische Umweltminister Shinjiro Koizumi teilnehmen. Am Samstag sind bilaterale Gespräche geplant, am Sonntag eine trilaterale Plenarsitzung und eine Pressekonferenz.Die Minister werden ein gemeinsames Einigungsdokument annehmen, das die Ergebnisse der bisherigen Kooperation in einzelnen Bereichen wie Feinstaub und biologische Vielfalt enthält. Auch werden die Bereiche genannt, in denen die drei Länder gemäß dem gemeinsamen Aktionsplan für den Zeitraum 2020 bis 2024 vorrangig kooperieren wollen.