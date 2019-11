Südkorea übergibt Leichnam an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen vor seiner Westküste gefundenen Leichnam eines vermutlich nordkoreanischen Einwohners Nordkorea übergeben.Das Vereinigungsministerium teilte mit, dass die Regierung am Donnerstagvormittag im Waffenstillstandsort Panmunjom der nordkoreanischen Seite die Leiche ausgehändigt habe.Südkorea habe am 19. November im Namen des Chefs des Rotkreuzverbandes eine Mitteilung in der Angelegenheit an Nordkorea geschickt. Daraufhin habe der Norden die Bereitschaft bekundet, die Leiche zu übernehmen, hieß es.Nach weiteren Angaben wurde der Leichnam am 1. November aus dem Westmeer geborgen.