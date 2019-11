Nordkorea lehnt Einladung zum Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Einladung zum Sondergipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN abgelehnt.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA teilte mit, der südkoreanische Präsident Moon Jae-in habe ein persönliches Schreiben geschickt, um Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un zum Südkorea-ASEAN-Gipfeltreffen in Busan einzuladen.Nordkorea sei sich dessen bewusst, dass Südkoreas Präsident sich sehr darum bemühe, einen Anlass für einen Durchbruch in den stockenden innerkoreanischen Beziehungen zu schaffen. Pjöngjang sehe jedoch keinen vernünftigen Grund für eine Reise Kims in den Süden, hieß es weiter.Das Südkorea-ASEAN-Sondergipfeltreffen beginnt am kommenden Montag in Südkoreas größter Hafenstadt Busan.