Verstrahltes Wasser aus AKW Fukushima laut japanischer Regierung sicher

Die japanische Regierung hat erneut betont, dass radioaktiv belastetes Wasser aus dem havarierten Atomreaktor Fukushima sicher sei.Japan will das verstrahlte Wasser im Meer entsorgen. Um die Sicherheit der geplanten Vorgehensweise zu demonstrierten, wurden Diplomaten aus 18 Ländern eingeladen. Die Beamten aus unter anderem Südkorea, den USA und China wurden am Donnerstag in Tokio über die Pläne informiert.Ihnen wurde ein Bericht des japanischen Wirtschaftsministeriums vorgestellt, wonach die Entsorgung des verstrahlten Abwassers im Pazifik nur geringen Einfluss auf die Umwelt habe.Den ausländischen Diplomaten wurde erläutert, dass 860 Terabecquerel (T㏃) aus der Atomruine für eine zusätzliche Verstrahlung von 0,62 Mikrosievert im Jahr sorgen würden. Das wäre weniger als ein Tausendstel der Belastung, der ein Durchschnittsmensch im Jahr ausgesetzt sei.Seit der Nuklearkatastrophe im März 2011 hat Japan rund 100 Informationsveranstaltungen dieser Art für ausländische Diplomaten und Experten organisiert.