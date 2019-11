Präsidialamt bedauert Nichtteilnahme von Kim Jong-un an Südkorea-ASEAN-Gipfel

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat Bedauern darüber geäußert, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Einladung zum Gipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN abgelehnt hatte.Es sei sehr bedauerlich, dass der Vorsitzende Kim Jong-un nicht die gute Gelegenheit nutzen könne, gemeinsam mit Präsident Moon Jae-in mit den Staats- und Regierungschefs der zehn ASEAN-Länder zusammenzukommen, sagte Sprecherin Ko Min-jung am Donnerstag.Moon habe am 5. November mit einem Schreiben an Kim auf dessen Beileidsbekundung zum Tod von Moons Mutter reagiert. Darin habe Moon auch erklärt, dass Kims Teilnahme am Südkorea-ASEAN-Sondergipfel dazu beitragen würde, die gemeinsamen Bemühungen Süd- und Nordkoreas für Frieden auf der koreanischen Halbinsel bekanntzumachen, hieß es.Die Regierung sehe die Notwendigkeit, dass sich die Staatschefs Süd- und Nordkoreas bei jeder möglichen Gelegenheit häufig treffen und sich um Verständnis und Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die innerkoreanische Kooperation und Friedensschaffung bemühen müssten. Diese Position bleibe unverändert, sagte Ko weiter.Der ASEAN-Korea-Gedenkgipfel beginnt am Montag in Busan.