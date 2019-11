Bahnstreik sorgt weiter für Störungen

Photo : YONHAP News

Der Bahnstreik in Südkorea sorgt weiter für Störungen.Die gewerkschaftlich organisierten Eisenbahner haben vor drei Tagen ihre Arbeit niedergelegt.Die koreanische Eisenbahn KORAIL will dennoch 69 Prozent der Fahrten ihrer Schnellzüge KTX durchführen. Störungen seien jedoch unvermeidlich, da 219 Züge eingesetzt würden und damit bis zu 100 weniger als gewöhnlich.Von den langsameren Zügen Saemaeul und Mugunghwa sollen 57 bzw. 62 Prozent unterwegs sein. Von den U-Bahnen im Großraum Seoul, die zwischen den Satellitenstädten und der Hauptstadt verkehren, sind 82 Prozent verglichen mit dem Normalbetrieb im Einsatz.Am stärksten von der Arbeitsniederlegung betroffen ist der Güterverkehr auf der Schiene. Nur etwa 31 Prozent der Güterzüge können eingesetzt werden.Am Wochenende wird mit einer erhöhten Nachfrage nach Zugfahrten gerechnet, da zahlreiche Schüler Einstellungstests an Universitäten absolvieren wollen.